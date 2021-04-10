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Amirallerin sorgusu başladı

Montrö ve Kanal İstanbul'u hedef alan 'darbe bildirisi'ne ilişkin gözaltına alınan 10 emekli amiralin sorgusu başladı. Şüphelilere, bildirinin ne zaman ve kim tarafından hazırlandığı, yayımlanma saatinden bilgileri olup olmadığı ve hangi amaçla hazırlandığı gibi sorular sorulacak. Bildiride aktif rol alan 10 amiralin gözaltı süreleri 4 gün uzatılmıştı
 10 Nisan 2021 07:05
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Amirallerin sorgusu başladı

Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek gece yarısı darbe çağrıştıran bildiri yayınlayan 104 amiralle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 kişinin sorgusu başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nın 316. maddesinde düzenlenen "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, bildirinin hazırlanmasında aktif rol aldığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alınmış, 4 emekli amiral ise ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı. Gözaltı süreleri dolan şüpheliler, 2 gün önce Ankara Adliyesine getirilmiş, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın talebi üzerine gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılmıştı.

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HTS KAYITLARI İNCELENİYOR

Alınan bilgiye göre, şüphelilere, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki beyanında soruşturmayla ilgili herhangi bir savunma yaptırılmadı. Şüpheliler, sağlık ve yaş sorunları ile Kovid-19 salgını nedeniyle serbest bırakılma talebinde bulundu. Bildirinin hazırlanışı ve yayınlanması aşamasında sorumlu oldukları tespit edilen 14 şüphelinin, bağlantılarının tespit edilmesi için HTS kayıtları ile dijital incelemelerinin devam ettiği ve incelemelerin son aşamada olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin, Emniyet'teki ifade işlemlerine ise dün başlandığı bildirildi. Şüphelilere, bildirinin ne zaman ve kim tarafından hazırlandığı, gece yarısı yayınlanmasından bilgileri olup olmadığı ve hangi amaçla hazırlandığı gibi çok sayıda sorunun sorulacağı iddia edildi.

ABDULLAH SARICA
Yeni Şafak
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