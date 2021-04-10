1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatandaş Boğaziçi eylemlerine prim vermedi

Anketler, söylenenin aksine, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör bahanesiyle başlatılan olayları toplumun desteklemediğini ortaya koydu. ANAR'ın anketinde, eylemleri doğru bulmayanların oranı yüzde 53,2. Bağımsız bir araştırmada ise gösterilerin karşısında yer alanlar yüzde 50,1 çıktı. İki anketteki katılımcıların yüzde 56,4'ü ise protestoların amacından saptığını düşünüyor
 10 Nisan 2021 07:20
+Aa- Yazdır
Vatandaş Boğaziçi eylemlerine prim vermedi

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atamasına gösterilen tepkilerin terör örgütleri destekli provokatif eylemlere kanalize edildiği Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların toplum tarafından desteklenip desteklenmediği araştırıldı. ANAR ve bağımsız bir araştırma şirketinin çalışmasına göre; toplumun önemli bir kısmı eylemleri desteklemiyor. ANAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankette, "Boğaziçi Üniversitesi'nde sürdürülen eylemleri destekliyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 53.2'si "hayır" yanıtını verirken, "evet" diyenler yüzde 38.2. Yüzde 8.6 ise "kısmen" yanıtını verdi.

SADECE YÜZDE 36.8 "EVET" DEDİ

Bağımsız bir araştırma şirketinin anketinde ise söz konusu soruya vatandaşların yüzde 50.1'i "hayır", yüzde 36.8 ise "evet" dedi. "Kısmen" diyenlerin oranı da 13.1 oldu. 18-34 yaş grubunda yer alanlardan eylemleri desteklemediğini ifade edenlerin oranı yüzde 45'in üzerinde. Bu yaş grubunda olup eylemleri destekleyenlerin oranı da yaklaşık 38.

CHP SİYASİ RANT PEŞİNDE

Araştırmaya göre, AK Parti seçmeninin yüzde 84'ü eylemleri haklı bulmuyor. Haklı bulanların oranı ise 7.9. CHP seçmeninin ise yüzde 67.9'u eylemleri haklı bulurken, yüzde 16.2 eylemleri desteklemediklerini ifade etti. "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör değişimi ve ardından yaşanan protestolarda CHP'nin olaylara dahil olmasını siyasi rant elde etmeye yönelik bir hareket olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna, yüzde 52.2 "evet", yüzde 47.8 "hayır" cevabını verdi.

PARTİLERE GÖRE SONUÇLAR

Partilere göre sonuçlar ise şu şekilde: "AK Parti: yüzde 81.5 evet, yüzde 18.5 hayır, CHP: yüzde 13.8 evet, yüzde 86.2 hayır, MHP: yüzde 82 evet, yüzde 18 hayır, İYİ Parti: yüzde 34 evet, yüzde 66 hayır, HDP: yüzde 20.2

Ankette ayrıca, "Tutuklananların öğrenci değil de MLKP gibi örgütlerin üyesi olduğunu biliyor musunuz?" sorusuna "hayır" diyenlerin oranının yüzde 66.3 olması dikkat çekti. Bu soruya "evet" yanıtını verenlerin oranı da yüzde 33.7 oldu.

  • BU FARK NEDEN?
  • Konda Araştırma Şirketi de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin geçtiğimiz günlerde bir anket sonucu açıklamıştı. Söz konusu iki ankete karşın Konda'nın çok farklı bir sonuca ulaşması dikkat çekici bulundu. Konda'nın anketinde, eylemleri destekleyenlerin oranı yüzde 67 çıktı. ANAR ve bağımsız araştırma şirketinin sonucundan farklı olarak Konda'nın böyle bir sonuca ulaşması "olayların çarpıtılması konusunda vatandaşı teşvik ve tahrik ediliyor" yorumlarına neden oldu.

Protestolar amacından saptı

Anketteki diğer sorular ve verilen cevaplara göre oranlar şöyle:

-Protestolar amacından sapmıştır: Yüzde 56,2 evet, yüzde 43.8 hayır.

-Protestolar haklı ve yerindedir: Yüzde 45 evet, yüzde 55 hayır.

-Bir rektörün siyasi geçmişi olamaz: Yüzde 49.6 evet, yüzde 50.4 hayır.

-Yapılan protestolar ve gelen tepkiler tamamen siyasidir: Yüzde 54.8 evet, yüzde 45.2 hayır.

-Protestolar gereksiz ve yanlıştır: Yüzde 50.9 evet, yüzde 49.1 hayır.

-Muhalefet bu protestoları ülke geneline yayarak yeni bir sokak hareketi başlatmak istemektedir: Yüzde 48.1 evet, yüzde 51.9 hayır.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da çökme tehlikesi nedeniyle 21 bina boşaltıldı
10 Nisan 2021 08:14		 Fırsatçı hortladı
10 Nisan 2021 08:00
Vakaları azaltmanın formülü o rehberde
10 Nisan 2021 07:35		 Sıcaklık güney ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak - haritalı
10 Nisan 2021 06:30
İmamoğlu ailesinin acı günü
10 Nisan 2021 00:43		 Başhekim Surel: Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak yatak kapasitemiz var
10 Nisan 2021 00:17
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı
10 Nisan 2021 00:08		 Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 135 milyonu geçti
09 Nisan 2021 23:20
Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı mesajları
09 Nisan 2021 22:59		 Zabıta memuru, koronavirüsten hayatını kaybetti
09 Nisan 2021 22:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:25 - MHP: Terörden yaralanan herkese gazilik verilsin08:19 - Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni detay! Savcı istifa etti08:14 - Ankara'da çökme tehlikesi nedeniyle 21 bina boşaltıldı08:00 - Fırsatçı hortladı07:45 - Şirketler de yatırımcı da borsaya koşuyor07:35 - Vakaları azaltmanın formülü o rehberde
07:20 - Vatandaş Boğaziçi eylemlerine prim vermedi07:05 - Amirallerin sorgusu başladı06:40 - FETÖ'cü kaymakamlara talimat: Sosyal yardımları kesin!06:30 - Sıcaklık güney ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak - haritalı06:15 - Verileri İsrail depolayacak03:34 - İçişleri Bakanı Soylu, çökme tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulundu
02:16 - Kırşehir'de CHP'ye Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı00:51 - İletişim Başkanı Altun, Yunanistan PKK'ya destek veriyor00:43 - İmamoğlu ailesinin acı günü00:39 - Pfizer, çocuklara korona aşısı yapılması için harekete geçti00:27 - Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler
00:18 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bir fakülte kuruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler
İmamoğlu ailesinin acı günü
FETÖ'cü kaymakamlara talimat: Sosyal yardımları kesin!
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bir fakülte kuruldu
Verileri İsrail depolayacak
Başhekim Surel: Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak yatak kapasitemiz var
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı
Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni detay! Savcı istifa etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
odaklanmak 1
Bugün bana yarın sana 3
tiyatro 1
erken uyanmak 5
emare 1
malumatfuruş 1
misilleme 1
İngiltere Prensi hayatını kaybetmesi 5
Nükhet 2
etimesgut 1
SON İLANLAR
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
Osmaniye Toprakkale Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam