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Şirketler de yatırımcı da borsaya koşuyor

Türkiye ekonomisine olan güven, Borsa İstanbul'da kendini gösteriyor. Geçen yıl 8 şirket halka açılırken bu yılın ilk dört ayında bu rakam 14'e yükseldi. Yatırımcı sayısı ise 2,2 milyona ulaşarak bütün zamanların rekorunu kırdı
 10 Nisan 2021 07:45
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Şirketler de yatırımcı da borsaya koşuyor

Son 10 yıldır bir milyon civarında seyreden borsadaki yatırımcı sayısı, geçen seneden itibaren yeni halka arzlarla birlikte hızla yükselişe geçti. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre mart ayında borsada yerli yatırımcı sayısı 2,2 milyonu aşarak yeni rekor seviyeye yükseldi. Geçen yıla göre sayı ikiye katladı. Yılbaşından bu yana ise yerli yatırımcılar arasına 259 bin 916 kişi katıldı. Bu arada yatırımcıların yüzde 54,4'ünün hesabının, 10 bin liranın altında olduğu gözlerden kaçmadı. Hesabı 1 milyon ve üzerinde olan yatırımcıların ağırlığı ise yüzde 1,3 seviyesinde seyrediyor. Hem halka arzlar hem yerli yatırımcı sayısında yaşanan artışlar, Türkiye ekonomisine olan güveni de gösterdi. Geçen yıl 8 şirket halka arz olurken bu yılın ilk ayında 14 şirket Borsa İstanbul'a geldi. Elliden fazla şirket de borsaya açılmayı bekliyor. Geçen yıl 8 halka arzda 462,4 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşılırken bu rakam yılın ilk dört ayında 2,5 milyar lirayı aştı. Son arzlarla birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri 1 trilyon 775 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar 2021 yılını "borsa yılı" diye tabir ederken yerli yatırımcılara da temkinli ve seçici olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

ŞİRKETLERE KRİTER

Bu arada Borsa İstanbul, şubat sonunda Kotasyon Yönergesi'nde değişikliğe gitti. Yapılan değişikle birlikte halka arz edilecek payların piyasa değerinin Alt Pazar için 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye, Ana Pazar için 50 milyon TL'den 75 milyon TL'ye, Yıldız Pazar için 200 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltilmesi şartı getirildi. Analistler bu değişikliği, daha büyük şirketlerin halka açılmasını sağlaması ve işlem derinliği açısından önemli buluyor. Öte yandan bu değişiklik, şirketlerin bir kısmının da kriterleri sağlayamadığı için halka arzına engel oluşturuyor. Uzmanlara göre bu sebeple yılın ilk başında 100 olan halka arz başvuruları önce 50'ye geriledi.

GÖZLER TCMB'DE

Öte yandan Merkez Bankasında görev değişiminin yaşandığı mart ayında yabancı çıkışı 2,4 milyar doları aştı. Piyasalar, önümüzdeki hafta TCMB'nin faiz kararına odaklanacak. Analistler, borsada 1.400 desteğinin üzerinde tutunmanın önemli olacağını, kurda oynaklıkların gerilediğini, dolarda kısa vadede 8,10-8,20 bandının izleneceğini belirtiyor.

HALKA AÇILAN ŞİRKETLER

-Türkiye İlaç

-Naturelgaz

-Arzum

-Dinamik Isı

-Kontrolmatik

-Kervan Gıda

-Ard Bilişim

-Işık Plastik

-Bayrak Ebt

-Fade Gıda

-Matriks

-Esenboğa Elekt.

-Turex

-QUA Granite

HİSSE ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!

n Halka arz olan şirketin bulunduğu sektörün durumu iyi değerlendirilmeli

n Şirketin gelecek planlarına dikkat edilmeli, ayakları yere basan hedefler dikkate alınmalı

n Finansal tablolar ve blançolar iyi incelenmeli

n Şirketin yatırım ve büyüme hedefleri iyi okunmalı

n Halka açılma motivasyonu iyi izlenilmeli

n Mutlaka lisanslı kuruluşlardan da bilgi alınmalı, kulaktan dolma bilgi ile yatırım yapılmamalı

KAAN ZENGİNLİ
Türkiye
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