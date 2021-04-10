Ankara'da çökme tehlikesi nedeniyle 21 bina boşaltıldı

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak'ta bulunan Bahar apartmanının temelinde kayma oldu. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı Bahar apartmanında çökme tehlikesi meydana geldi. Önündeki yol ile arasında yaklaşık 50 santim yarık oluşan ve her geçen dakika temelindeki toprak kaymasının devam ettiği apartman ile çevresindeki toplam 21 bina boşaltıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan 8 katlı apartman ve tedbir amaçlı çevresindeki binalarda oturan vatandaşları tahliye etti.

Tahliye edilen binada oturan, Metin Uçak, "Saat 15.30 da tespit etmişler ve belediye ekiplerini çağırmışlar. Belediye ekipleri de bir şey yok rahat olun demişler. Aşağıda hafriyat alınıyor. Temele de giriyorlar. Binada da kayma oluyor.

"Müteahhit, 'Ben tapulu yerimde istediğim gibi hafriyat yaparım' dedi"

Tahliye edilen bir diğer binada oturduğunu belirten Levent Müezzir, "İnşaat yapılıyor. Komşular binada titreme olduğunu fark ediyorlar. Müteahhidin yanına ben de gittim adam diyor ki; "Çankaya Belediyesi'nin personeli geldi, ölçtüler ve ben tapulu yerimde istediğim gibi hafriyat yaparım" dedi. Adam kepçeyi getirmiş, istinat duvarının yanındaki büyük kayayı oynatarak kaymaya sebep oluyor. Müteahhide söylüyoruz onun da hiç umurunda değil. Komşularımız sağ olsun bizi misafir edecekler. İki gündür bir mağduriyet var. Az önce de bina çökmeye başladı çatırtılar geliyor" dedi.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Deprem Risk Yönetimi ve İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bölgede incelemelere başladığını ifade etti.

BAKAN SOYLU İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde boşluk oluşan, istinat duvarının bir kısmı yıkılan ve çökme tehlikesi olan 8 katlı binanın çevresinde incelemeler yaptı. Bakan Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi yaşanan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da telefonla arayarak olayla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörünün gözaltına alındığı öğrenildi.

KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Boşaltılan binaların önünde dev yarıklar meydana geldi. Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak'ta bulunan asfalt ve bina arasında dev yarıklar meydana geldi. Binaları çökme tehlikesi nedeniyle boşaltan Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi çekerek kapattı.