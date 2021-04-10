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Vakaları azaltmanın formülü o rehberde

Bilim Kurulu, Kovid-19 ile mücadelenin en başında maske, mesafe ve temizliğin dışında tüm sektörleri kapsayan 500 sayfalık rehber hazırlamıştı. Günlük 60 binlere dayanan vakaları azaltmanın tek formülü de unuttuğumuz o rehberi hatırlamak. O rehberde iş yerlerindeki personel ve müşteri planlamasından restoran ve kafelerdeki kriterlere, tesis işletmecilerinin alacağı tedbirlere, asansöre binme kuralından AVM'lerin sorumluluklarına kadar 88 başlıkta uyarılar ve tavsiyeler var.
 10 Nisan 2021 07:35
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Vakaları azaltmanın formülü o rehberde

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından bilimsel tecrübeler ışığında hazırlanan 'Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne vatandaş ve işletmelerin uyumu azaldıkça vakalar da arttı. Kısıtlamaların yeniden konuşulduğu bugünlerde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin hazırladığı 88 başlıktan oluşan yaklaşık 500 sayfalık rehber toplumun tüm kesimlerine virüse karşı mücadelede pratik bilgiler veriyor. İşte insan yoğun mekan ve sektörlere ilişkin rehberdeki öneriler:

İŞ YERLERİNDE BUNLARA DİKKAT

İş yerlerine yönelik önlemler:

-İş yerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması yapılmalı.

-Müşteriler iş yerine tek başlarına girmelidir. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları özendirilmeli.

-Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumalı.

SOSYAL MESAFEYE UYGUN DÜZENLENMELİ

Restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemler rehberde şöyle:

-Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür.

-Maskesiz müşteri içeri alınmaz. Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske bulundurulmalı, misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takması sağlanmalı.

-Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmeli.

DENEME KABİNLERİ KULLANILMAMALI

AVM VE AVM içindeki iş yerlerinde alınması gereken önlemler ise şöyle anlatılmıştı:

-AVM'deki iş yeri içerisinde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalı.

-Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı, içeride kalma süresi sınırlandırılmalı (10 dakikayı geçmemeli), kabin içinde maskeler çıkarılmamalı ve her müşteriden sonra kabin havalandırılarak sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenmeli.

-AVM içerisinde diğer müşteriler ve çalışanlar ile sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeli.
Yeni Şafak
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