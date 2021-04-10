MHP: Terörden yaralanan herkese gazilik verilsin
|10 Nisan 2021 08:25
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Milliyet'ten SEYFETTİN ERSÖZ 'ün haberine göre:
Teklifte, "1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunu"na ek madde getirilerek, TSK, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet'in sağlık şartları yönetmeliklerine uymayan asker ve polisleri kapsayacak şekilde, yaralanma derecesi dikkate alınmadan, gazilik unvanlarının verilmesi öngörülüyor. Teklife göre, gazilik unvanını yanı sıra bu kişilere şeref aylığı da bağlanacak. Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz ve umutluyuz. 19 binden fazla gazi sayılmayan asker ve polis adına, güneş bir günde bizim için doğsun istiyoruz" dedi.
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