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Akar'dan İngiltere'ye PKK ve FETÖ uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın davetlisi olarak 7-9 Nisan'da Londra'ya gerçekleştirdiği ziyarette 'terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin Birleşik Krallık'ın bazı adımlar attığı, ancak daha fazlasının beklendiğini ifade ettiği' bildirildi.
 10 Nisan 2021 08:25
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Akar'dan İngiltere'ye PKK ve FETÖ uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yazılı açıklamada, ziyarette başta NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel birçok konuda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilirken, "Her iki bakan, birçok konuda ortak ve benzer görüşlerin paylaşıldığını teyit etmiş, müşterek çalışmaların ikili ve NATO hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması bakımından faydalı olacağı konusunda mutabık kalmıştır. Ayrıca savunma sanayii iş birliğini artırmak için yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmiştir" bilgisi verildi. Görüşmelerde, Akar tarafından, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin Birleşik Krallık'ın bazı adımlar attığı, ancak daha fazlasının beklendiği ifade edildiği, Birleşik Krallık'ın FETÖ terör örgütünün halen aktif olduğu ülkelerden biri olduğu dikkati çekilerek, FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye destek sağlanması ve somut adımlar atılması gerektiğinin vurgulandığı bildirildi. Akar'ın İngiltere ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeşitli silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda sıkı iş birliklerinin olduğunu ve bazı kısıtlamaların kaldırılmasının bu iş birliğine daha fazla katkı sağlayacağını hatırlattığı da kaydedildi.

'Önemli bir müttefik'

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise görüşlerine ver verilen Wallace, şunları kaydetti: "Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde güvenliğin sürdürülmesinde İngiltere için önemli bir NATO müttefiki ve ortaktır. Uluslarımızın, NATO tatbikatları ve operasyonlarından sanayi iş birliğine kadar bir dizi alandaki güçlü savunma ilişkilerini nasıl daha da geliştirebileceğimiz konusunda verimli görüşmeler yapmak için Bakan Akar'ı İngiltere'de ağırlamaktan mutluluk duydum."
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