Meclis'in 1 dakikalık maliyeti 32 bin 650 lira
|10 Nisan 2021 08:43
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Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre
Meclis'te önceki gece kabul edilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin düzenlemenin görüşmelerinde söz alan Tüzün, Meclis'in mali yükünü ortaya çıkarmak için hesap yaptığını söyledi. Tüzün yaptığı hesabı şöyle anlattı: "2020'de yani bir önceki yıl Meclisimizin gerçekleşmiş bütçesi 1 milyar 747 milyon. Buna karşılık 2020'de Meclisimiz 118 gün çalışmış, toplamda 892 saat ve aynı şekilde 53 bin 521 dakika çalışmış. Şimdi 53 bin 521 dakika çalışan Meclisimizin bu bütçede 1 dakikasının maliyeti 32 bin 650 lira. 1 dakikalık maliyet. Bu maliyette tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bu yetimin hakkını gasbediyorsunuz, yanlış kullanıyorsunuz."
Milliyet'e konuşan Yaşar Tüzün, "Bunu Genel Kurul çalışma saatine uyarladığımızda 1 dakikasının maliyeti bu çıkıyor. Baktığımız zaman ortalama bu yıl itibariyle yüzde 30 yüzde 40 artış oluyor yani aslında 32 bin değil şu an 1 dakikası. Bu sene ne olacak, Genel Kurul'un çalışma dakikası 32 bin değil de 48 bin olacak artışı da dikkate alırsak" dedi.
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