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Sahte doktora 1 yıl 8 ay ceza

Hekim olmadığı halde panik bozukluk, depresyon, gibi hastalıkları tedavi eden, psikoterapi, Transkrinal Magnetik Stimülasyon(TMS) gibi yöntemleri uygulayan H.Ö.'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
 10 Nisan 2021 08:46
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Sahte doktora 1 yıl 8 ay ceza

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Psikiyatri Derneği Antalya Şubesi vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, kendisini hekim olarak tanıtan panik bozukluk, depresyon, hiperaktivite gibi hastalıklara psikoterapi, Transkranyal Manyetik Stimülasyon (TMS) gibi yöntemler uygulayarak tedavi eden H.Ö. hakkında savcılığa başvurdu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de ilgili kişi hakkında şikayette bulunulması üzerine savcılık tarafından ayrı bir dosyada da soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iki iddianamede özetle, "Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün H.Ö.'nün, işyerinde yaptığı denetimde yurt dışından aldığı "İnsan Davranışları Bilimi" ibaresi olan diploması ile Psikoterapi Eğitimi Uygulayıcısı Sertifikası'nın aslı olduğu, ancak denklik ve tescilinin bulunmadığı, kuruluşunun arka odasında tıp diplomasına sahip psikiyatri uzmanlarınca kullanılması gereken TMS (transkrinal magnetik stimülasyon) cihazının bulunduğu tespit edildi" denildi. Dosyadaki bilirkişi incelemesinde de, sanığın kullandığı internet sitesindeki yorumlardan başvuranların kendisinden doktor olarak bahsettiklerine dikkat çekildi.

Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık H.Ö. kendini, "Ben davranış bilimleri uzmanıyım. Yüksek lisansımı öfke kontrolü üzerine yaptım. Eşim de doktordur. Birlikte .. Sağlık Hizmetleri isimli işyeri açtık. Hekimlerin yapması gereken herhangi bir tedavi ile ilgilenmiyorum. Atılı suçu işlemedim, beraatimi isterim" diye savundu. Mahkeme ise, H.Ö.'ye 1 yıl 8 ay hapis ile 4 gün adli para cezası (80 TL) vererek hükmün açıklanması geri bıraktı.

Karara rağmen devam

Mahkeme kararına rağmen H.Ö.'nün TMS tedavisi yaptıran vatandaşlarla aynı merkezde çektirdiği videoları paylaşmaya devam ettiği belirlendi. Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Yunus Hacımusalar ise, "TMS bir teşhiste tedavi olarak kullanıldığı için yasa dışı olarak hekimlerin diplomalarını kullanıyorlar. Sahte psikiyatri ya da tedavi uygulayıcılar daha ciddi yaptırımlarla engellenebilir" dedi.
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