Emekliye bayram müjdesi! 1000 TL Mayıs'ın ilk haftası yatacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 1.000 TL'lik bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri mayıs ayının ilk haftası hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor. Böylece temmuzda hem zam hem de ikramiye alınmış olacak.

6 MAYIS'TA YATMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce (6 Mayıs) hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor.

Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

HEM ZAM HEM İKRAMİYE

İlk olarak 2018'de verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl da ikramiye aynı tutarda olacak. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı. Önceki yıl iki güne yayılan ikramiye ödemeleri geçen yıl aynı gün gerçekleşmişti.

Bu yıl ödeme şeklini SGK duyuracak. Geçen yıl emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarı da 22 milyar lirayı geçti. Emeklilere 20 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihinde yatırılması bekleniyor. Emekliler temmuzda aylıklarını da zamlı alacak. Emekliler her yıl ocak-temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

YENİ EMEKLİLER DE ALIYOR

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor. Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek. Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında yararlanacak.

Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Hem kocasından hem babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANA DA VAR

Mevcut sistemde emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almayı sürdürüyor.

Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Bayram ikramiyesine hiçbir şekilde haciz konulamayacak. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HESAPLARA YATTI

Mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de dün gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin dün banka hesapları üzerinden yapıldığını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını duyurdu.

Nakdi ücret desteğinde 2.5 milyon kişiye toplamda 9 milyar lira ödeme yapıldı. Sosyal Koruma Kalkanı paketi sosyal güvenliğin, sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların birleştiği bir paket oldu. 6 milyon haneye 8 milyar lira ulaştı.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

Bayram ikramiyesi; emekliler, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine veriliyor.

HAZAL ATEŞ