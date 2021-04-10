Soygunun yeni adı: Hesabınıza para geldi!

Teknoloji geliştikçe, bankalar da müşterilerini korumaya yönelik ek tedbirler almaya başladı. Ancak alınan tedbirler dolandırıcıları durdurmaya yetmedi. Bu kez, "Hesabınıza para geldi" yönündeki mesajla kişilerin banka bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların son kurbanı inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Yakup Sadan (35) oldu. Günlük 140-150 lira yevmiye ile çalışan Sadan'ın tek derdi, kredi ile aldığı evin taksitlerini tamamlamak...

HİÇ KULLANMADIM

"Evin kredi borcu olduğu için ekstra bir harcama yapma imkanım yok" diyen Sadan, başına gelenleri şöyle anlattı: "Yurtdışındaki bir inşaat işi için bankadan hesap açmam gerekti. Özel bankada hesabı açtık. Banka bir de kredi kartı verdi. Kartın limiti 8 bin liraydı. Ancak bu kartı hiç kullanmadım. Kart evde duruyordu. 1 Nisan günü şantiyedeyken bana bir SMS geldi. Mesaj, bankadan gelmiş gibi görünüyordu. Mesaja baktığımda 'Hesabınıza para geldi' deniyordu. Şaşırdım. Çünkü para beklemiyordum. 'Biri yanlışlıkla göndermiş olmalı; hesaba bakayım da iade edeyim' diye hesabıma girmeye çalıştım. Ancak girdiğim şifreyi kabul etmedi. Daha sonra, hesaba girdiğimde gelen herhangi bir paranın olmadığını gördüm."