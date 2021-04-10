1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir

Mutant virüslerle birlikte COVID-19 maalesef çocuklarda da daha sık görülmeye başladı. Üstelik hastalık sonrası yeni belirtiler de ortaya çıktı.
 10 Nisan 2021 09:07
+Aa- Yazdır
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir


Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre: Virüsü belirtisiz ya da hafif şikayetlerle geçiren çocuklarda daha sonra farklı durumların ortaya çıkabildiğini belirten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, şu bilgileri verdi:

6 AYLIK BEBEK DE VAR

"Morarma, ciltte döküntü, eklemlerde ağrı, el ve kollarda tek tarafında uyuşma ve karıncalanma gibi değişik belirtileri olan çocuk hastada bu bulgularının COVID-19'a bağlı olabileceğini tespit ettik. 6 aylık hatta yenidoğan bebek hastalarımız bile oldu. Geçtiğimiz günlerde bacak ağrısı olan 8 yaşında bir çocuk hastamızın romatizma olduğu düşünülüyordu. COVID-19 olabileceğini ve antikor bakılmasını tavsiye ettik. Çocuğun daha önce asemptomatik şekilde COVID-19 atlattığı ortaya çıktı. COVID-19 geçirilmesinden veya aile içinde temas öyküsünden sonra, ateş, değişik tipte döküntü, halsizlik gibi bulguları olan çocuklarda MIS-C dediğimiz bir hastalık gelişip organ yetmezliğine kadar ilerleyen tablolar görülebilmekte. Bunun gibi şikayetler olduğunda zaman kaybetmeden mutlaka doktora başvurmak gerekir."

Belirtiler:

- Ciltte döküntü
- Ellerde, ayaklarda kangren benzeri morarma
- Vücudun çeşitli yerlerinde darp izine benzer morarma
- Ateş
- Öksürük
- Bacak, eklem ağrıları ve eklemlerde şişlik ve ağrı
- Uyuşma ve karıncalanma hissi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler
10 Nisan 2021 10:17		 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
10 Nisan 2021 09:57
Yalılar sular altında kalır, hamsi fiyatları 100 TL'ye fırlayabilir
10 Nisan 2021 08:54		 Ankara'da çökme tehlikesi nedeniyle 21 bina boşaltıldı
10 Nisan 2021 08:14
Fırsatçı hortladı
10 Nisan 2021 08:00		 Vakaları azaltmanın formülü o rehberde
10 Nisan 2021 07:35
Vatandaş Boğaziçi eylemlerine prim vermedi
10 Nisan 2021 07:20		 Sıcaklık güney ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak - Haritalı
10 Nisan 2021 06:30
İmamoğlu ailesinin acı günü
10 Nisan 2021 00:43		 Başhekim Surel: Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak yatak kapasitemiz var
10 Nisan 2021 00:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alınırken, bir köyün ise karantina süresi uzatıldı10:40 - Türkiye'de bir ilk: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu10:39 - TOBB, oda ve borsalara kayıt işlemlerinde imza sirküleri şartını kaldırdı10:33 - Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:18 - Konya'da otobüs şarampole devrildi: 34 yaralı10:17 - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler
10:11 - Tacizci başkan istifa etti10:02 - Adana'da PKK operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı09:57 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor09:56 - EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararında fark tablosunu güncelledi09:54 - MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme09:50 - KDK'dan karavan muayene sürelerinin düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı
09:37 - Resmi Gazete'de enerjide kamulaştırma kararları yayımlandı09:28 - 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti açıldı09:13 - İşte gözaltındaki emekli amirallerin ilk ifadeleri09:09 - Öğrenci yurtlarına yeni düzenlemeler geliyor09:07 - Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir
09:01 - Soygunun yeni adı: Hesabınıza para geldi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Pınar Gültekin davasında yeni detay, savcı istifa etti
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir
FETÖ'cü kaymakamlara talimat: Sosyal yardımları kesin!
Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler
Öğrenci yurtlarına yeni düzenlemeler geliyor
İmamoğlu ailesinin acı günü
Verileri İsrail depolayacak
İşte gözaltındaki emekli amirallerin ilk ifadeleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vefasız 1
süper kahraman 1
çürük diş 2
parmesan 1
kış klişeleri 3
dert üstü murat üstü 2
bilenmek 1
sahne 1
gratis 2
memurlar net editörleri 1
SON İLANLAR
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
Osmaniye Toprakkale Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam