Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir
|10 Nisan 2021 09:07
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Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre: Virüsü belirtisiz ya da hafif şikayetlerle geçiren çocuklarda daha sonra farklı durumların ortaya çıkabildiğini belirten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, şu bilgileri verdi:
6 AYLIK BEBEK DE VAR
"Morarma, ciltte döküntü, eklemlerde ağrı, el ve kollarda tek tarafında uyuşma ve karıncalanma gibi değişik belirtileri olan çocuk hastada bu bulgularının COVID-19'a bağlı olabileceğini tespit ettik. 6 aylık hatta yenidoğan bebek hastalarımız bile oldu. Geçtiğimiz günlerde bacak ağrısı olan 8 yaşında bir çocuk hastamızın romatizma olduğu düşünülüyordu. COVID-19 olabileceğini ve antikor bakılmasını tavsiye ettik. Çocuğun daha önce asemptomatik şekilde COVID-19 atlattığı ortaya çıktı. COVID-19 geçirilmesinden veya aile içinde temas öyküsünden sonra, ateş, değişik tipte döküntü, halsizlik gibi bulguları olan çocuklarda MIS-C dediğimiz bir hastalık gelişip organ yetmezliğine kadar ilerleyen tablolar görülebilmekte. Bunun gibi şikayetler olduğunda zaman kaybetmeden mutlaka doktora başvurmak gerekir."
Belirtiler:
- Ciltte döküntü
- Ellerde, ayaklarda kangren benzeri morarma
- Vücudun çeşitli yerlerinde darp izine benzer morarma
- Ateş
- Öksürük
- Bacak, eklem ağrıları ve eklemlerde şişlik ve ağrı
- Uyuşma ve karıncalanma hissi.
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