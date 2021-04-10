Öğrenci yurtlarına yeni düzenlemeler geliyor
|10 Nisan 2021 09:09
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurtlarda barınma şartlarında önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre, artık bir öğrencinin yurtlarda barınması için "cumhurbaşkanına hakaret etme suçundan mahküm olmamak" şartı da aranacak. Öğrencinin bu fiili yurttayken yapması durumunda ise öğrencinin, öğrenimi süresince bakanlık yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiği kesilecek.
ŞARTLARIN KAPSAMI DEĞİŞTİ
Yönetmelik ile öğrencilerin yurtlarda barınması için aranacak şartların kapsamı da genişletildi. Buna göre, taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, devletin kurum ve organlarını aşağılama, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, gibi suçlardan mahküm olmaması ve yurt başvurusu yaptığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olması şartı da aranacak.
UZAKLAŞTIRMA ALAN DA
Terör örgütlerinin eylemlerine katıldığı tespit edilenlerin, devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olanların, yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilecek.
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