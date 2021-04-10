65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti açıldı

TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR SOKAKLARDA BU YÖNTEMLE DOLAŞIYOR Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli araçlardan biri olan HES kodunda yapılan sahtekarlıklar güvenlik riski oluşturuyor. Özellikle güvenlik görevlilerinin dikkatli olmaması nedeniyle koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken kişiler başkasına ait HES kodlarıyla kamu kurumlarında, toplu taşıma araçlarında, AVM'ler de ve restoranlarda kalabalığa karışıyor. Sahtekarlar bu kodları ya negatif bir tanıdıklarından ya da sosyal medyada HES kodlarını paylaşanlardan buluyor.