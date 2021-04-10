1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararında fark tablosunu güncelledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin fiyat farkı tablosunu güncelledi.
 10 Nisan 2021 09:56
+Aa- Yazdır
EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararında fark tablosunu güncelledi

EPDK'nin 17 Mart'ta aldığı ve iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatının tespitine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.

Buna göre, Ankara'da daha önce litre başına 6 kuruş olarak açıklanan fark 8 kuruş olarak güncellendi.

Fiyat farkı İstanbul Anadolu Yakasında 1 kuruştan 2 kuruşa yükseldi. İzmir'de ise 9 kuruş olan fark sabit kaldı.

EPDK tarafından daha önce yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bazı bankalar çalışma saatlerini yeniden düzenledi
09 Nisan 2021 17:30		 Ramazan'da donuk pide
09 Nisan 2021 08:38
Otel hizmeti de verecek AVM konseptinde ikinci el oto pazarı kuruluyor
08 Nisan 2021 11:14		 Akıllı telefon harcamaları son bir yılda yüzde 50 arttı
08 Nisan 2021 11:08
Başkentte, halk ekmek 25 kuruş indirimle satılacak
08 Nisan 2021 10:59		 Türkiye'de spor giyim yatırımı patladı
08 Nisan 2021 08:55
Bir an önce çip üretelim
08 Nisan 2021 07:10		 Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok
07 Nisan 2021 12:35
Oyun sektörü 'konsoldaki vergi' için harekete geçti
06 Nisan 2021 13:29		 PTT, Katar iş birliğiyle kuruldu: Tüm dünya alışveriş yapabilecek
06 Nisan 2021 12:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alınırken, bir köyün ise karantina süresi uzatıldı10:40 - Türkiye'de bir ilk: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu10:39 - TOBB, oda ve borsalara kayıt işlemlerinde imza sirküleri şartını kaldırdı10:33 - Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:18 - Konya'da otobüs şarampole devrildi: 34 yaralı10:17 - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler
10:11 - Tacizci başkan istifa etti10:02 - Adana'da PKK operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı09:57 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor09:56 - EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararında fark tablosunu güncelledi09:54 - MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme09:50 - KDK'dan karavan muayene sürelerinin düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı
09:37 - Resmi Gazete'de enerjide kamulaştırma kararları yayımlandı09:28 - 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti açıldı09:13 - İşte gözaltındaki emekli amirallerin ilk ifadeleri09:09 - Öğrenci yurtlarına yeni düzenlemeler geliyor09:07 - Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir
09:01 - Soygunun yeni adı: Hesabınıza para geldi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Pınar Gültekin davasında yeni detay, savcı istifa etti
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir
FETÖ'cü kaymakamlara talimat: Sosyal yardımları kesin!
Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler
Öğrenci yurtlarına yeni düzenlemeler geliyor
İmamoğlu ailesinin acı günü
Verileri İsrail depolayacak
İşte gözaltındaki emekli amirallerin ilk ifadeleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Brezilya mutasyon merkezi 2
zevkler ve renkler tartışılmaz 1
yok artık 1
erken uyanmak 5
dert üstü murat üstü 2
kartela 1
varyasyon 1
telefonumun çalmasından nefret ediyorum 4
reface uygulaması 1
Matematik 1
SON İLANLAR
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
Osmaniye Toprakkale Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam