Adana'da PKK operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
|10 Nisan 2021 10:02
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Nisan'da terör örgütü elebaşının doğum gününü bahane ederek merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yasa dışı gösteri düzenleyen 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.S. (18), M.A. (17), R.H. (17), G.Ş. (15) ve T.Ç. (16), sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden G.Ş. ve T.Ç. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan B.S, M.A. ve R.H. tutuklandı.
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