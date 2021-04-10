1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tacizci başkan istifa etti

Cinsel taciz ve şantaj suçundan yargılanırken görevine devam eden CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, kendisinden yardım istemeye gelen CHP'li kadını taciz ettiği de ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kaldı
 10 Nisan 2021 10:11
+Aa- Yazdır
Tacizci başkan istifa etti

Uyanık hakkında CHP Bitlis İl Başkanı olarak görev yaptığı dönemde inşaat firmasında sekreter olarak işe başlayan D.C.'ye cinsel içerikli mesajlar attığı ve 'Elimde görüntülerin var' diyerek şantaj yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uyanık'ın davası D.C.'nin şikayetini geri çekmesi üzerine düşürüldü. Hakkındaki ilk taciz davasından kadının şikayetini geri çekmesiyle aklanan Uyanık hakkında geçen ay bir taciz şikayeti daha ortaya çıktı. Bitlis'te yaşayan 27 yaşındaki iki çocuk annesi L.B., kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü Uyanık hakkında şikayetçi oldu. İddiaya göre; bir dönem CHP Bitlis İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği yapan L.B., hasta olan iki çocuğu için Uyanık'tan yardım istedi. Ocak ayında toplantı bahanesiyle L.B.'yi CHP il binasındaki odasına çağıran Uyanık, burada fiziki cinsel tacizde bulundu. L.B.'nin şikayeti üzerine Uyanık'ın 6 kişi ile birlikte evine geldiklerini söyleyen genç kadın evine saldırdıklarını kaydetti.

İSTİFASINI AÇIKLADI

Uyanık, adının ikinci kez taciz iddiasına karışmasının ardından istifa etmek zorunda kaldı. Uyanık, "Beklediğimiz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkana kadar, partime zarar gelmemesi adına sürdürdüğüm görevime ara verme kararı almış bulunmaktayım. Devam etmekte olan ve lehime sonuçlanacağı çok açık olan soruşturma süresince görevime ara vermem etik olacaktır" açıklaması yaptı.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konya'da otobüs şarampole devrildi: 34 yaralı
10 Nisan 2021 10:18		 Soygunun yeni adı: Hesabınıza para geldi!
10 Nisan 2021 09:01
Pınar Gültekin davasında yeni detay, savcı istifa etti
10 Nisan 2021 08:19		 Hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
09 Nisan 2021 22:28
Baltayla önce otomobile ardından hamile kadına saldırdı
09 Nisan 2021 21:33		 Otomobiliyle 30 metre yüksekten düşen hemşire hayatını kaybetti
09 Nisan 2021 21:12
Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
09 Nisan 2021 20:15		 Unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu
09 Nisan 2021 19:37
Düzce TEM Otoyolu'nda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı
09 Nisan 2021 19:31		 Kendisini doktor olarak tanıtıp karantinadaki çiftin parasını çaldı
09 Nisan 2021 16:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alınırken, bir köyün ise karantina süresi uzatıldı10:40 - Türkiye'de bir ilk: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu10:39 - TOBB, oda ve borsalara kayıt işlemlerinde imza sirküleri şartını kaldırdı10:33 - Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:18 - Konya'da otobüs şarampole devrildi: 34 yaralı10:17 - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler
10:11 - Tacizci başkan istifa etti10:02 - Adana'da PKK operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı09:57 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor09:56 - EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararında fark tablosunu güncelledi09:54 - MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme09:50 - KDK'dan karavan muayene sürelerinin düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı
09:37 - Resmi Gazete'de enerjide kamulaştırma kararları yayımlandı09:28 - 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti açıldı09:13 - İşte gözaltındaki emekli amirallerin ilk ifadeleri09:09 - Öğrenci yurtlarına yeni düzenlemeler geliyor09:07 - Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir
09:01 - Soygunun yeni adı: Hesabınıza para geldi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Pınar Gültekin davasında yeni detay, savcı istifa etti
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir
FETÖ'cü kaymakamlara talimat: Sosyal yardımları kesin!
Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler
Öğrenci yurtlarına yeni düzenlemeler geliyor
İmamoğlu ailesinin acı günü
Verileri İsrail depolayacak
İşte gözaltındaki emekli amirallerin ilk ifadeleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Matematik 1
Sesimi duyan var mı 1
gelmiş geçmiş en iyi bilgisayar oyunu 3
bir of çeksem karşı ki dağlar yıkılır 1
odaklanmak 1
kartela 1
skala 1
iyi gitmeyince insanın işi,muhellebi yerken kırılır dişi 1
gümrah 1
vefasız 1
SON İLANLAR
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
Osmaniye Toprakkale Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam