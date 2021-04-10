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Konya'da otobüs şarampole devrildi: 34 yaralı
Konya-Aksaray kara yolunun 40. kilometresinde tur otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
|10 Nisan 2021 10:18
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Yaralanan 34 kişi, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tur otobüsünün, yolculara İç Anadolu'daki tarihi ve turistlik yerlerin gezdirilmesi amacıyla İzmir'den yola çıktığı öğrenildi.
Tur otobüsünün tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı öne sürüldü
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