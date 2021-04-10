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Türkiye'de bir ilk: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 10 Nisan 2021 10:40
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Türkiye'de bir ilk: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu.
Anadolu Ajansı
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