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İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için yoğun kar uyarısında bulunuldu.
 10 Nisan 2021 10:47
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İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, söz konusu 4 şehirde kar yağışının hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Bölgede kar yağışlarının, kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20 santimetre, yükseklerde 20-40 santimetre) olmak üzere sürmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı da bekleniyor.

Kar nedeniyle buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Anadolu Ajansı
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