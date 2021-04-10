Protokol krizinin perde arkası: Çıbanbaşı Charles Michel!
|10 Nisan 2021 10:52
|+Aa- Yazdır
Kabul günü Leyen ve Michel'in ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Avrupalı diplomatlar da Charles Michel'i suçluyor.
Türkiye ve AB arasındaki kritik toplantı sonrasında protokol tartışmaları gündeme geldi. Avrupa Birliği (AB) yönetiminin 6 Nisan'daki Ankara ziyaretinde yaşanan protokol olayında Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
LEYEN VE MICHEL'İN EKİPLERİ ARASINDA GERGİNLİK!
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, kabul öncesi AB tarafının protokole ilişkin taleplerini iletmek üzere Ankara'ya gelen ekip, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ekibiydi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in protokol görevlileri bu görüşmelere katılmadı. Kabul günü de Michel ve Von der Leyen'in ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Türk yetkililer Michel ve Von der Leyen'in ekipleri arasında yükselen tansiyonu düşürmek için yapıcı önerilerde dahi bulundu.
LEYEN'İ DIŞLADILAR
Politico gazetesine konuşan Avrupalı diplomatik kaynaklar da Türkiye'nin haklılığını vurgulayarak, "Oturma düzenini Ankara değil AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in heyeti belirledi" dedi. Avrupalı diplomatlar, Michel'e bağlı ekibin hazırlıklar sırasında AB Komisyonu ekibi ile protokol çalışmalarını yürütecek Türkiye'deki AB delegasyonunu "dışladığını" belirtti.
Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle Leyen'in protokol ekibinin Ankara'ya gitmediği, Michel'in ekibinin ise ziyaret öncesinde Türkiye'ye giderek Türk makamlarıyla hazırlıkları yaptığı ifade edildi. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sessizliğini gecikmeli de olsa bozan Michel de protokol düzeninin AB tarafından belirlendiğini ve bundan Ankara'nın sorumlu olmadığını itiraf etti.
AB İÇİNDE ANLAŞMAZLIK VAR
AB Komisyonu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile protokolde aynı şekilde davranılması gerektiğini savunuyor. Deneyimli birçok diplomat ve hatta AB Komisyonu'nun eski başkanı Jean-Claude Juncker ise AB protokolünde AB Konseyi Başkanı'nın birinci sırada, AB Komisyonu Başkanı'nın ise ikinci sırada geldiğini söylüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Selçuk konferansta 'eğitimde kişiselleştirmenin önemine' değindi
10 Nisan 2021 12:14
|Meclis'in 1 dakikalık maliyeti 32 bin 650 lira
10 Nisan 2021 08:43
|Akar'dan İngiltere'ye PKK ve FETÖ uyarısı
10 Nisan 2021 08:25
|MHP: Terörden yaralanan herkese gazilik verilsin
10 Nisan 2021 08:25
|İçişleri Bakanı Soylu, çökme tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulundu
10 Nisan 2021 03:34
|Kırşehir'de CHP'ye Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı
10 Nisan 2021 02:16
|İletişim Başkanı Altun, Yunanistan PKK'ya destek veriyor
10 Nisan 2021 00:51
|Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler
10 Nisan 2021 00:27
|10 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
10 Nisan 2021 00:02
|Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak Projesi' kapsamında çocuklarla bir araya geldi
09 Nisan 2021 22:47