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Milli sporculara yabancı dil desteği bu ay başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Eğitim Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında milli sporculara yabancı dil eğitimi verilecek-
 10 Nisan 2021 11:25
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Milli sporculara yabancı dil desteği bu ay başlıyor

- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Eğitim Derneği arasında imzalanan protokol ile milli sporcular için yabancı dil eğitimi, çevrim içi ortamda bu ay başlatılacak.

Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Eğitim Derneği arasında milli sporculara yönelik yabancı dil eğitimleri verilmesine yönelik iş birliği protokolünün 7 Nisan'da imzalandığını söyledi.

Lise öğrenimi gören, milli unvanına erişmiş sporcular için hazırlanan projede hedefin gençlerin Türkiye'yi ve kendilerini yurt dışında temsil etmelerini kolaylaştıracak yabancı dil seviyesine ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirten Pehlivanoğlu, şu bilgileri verdi:

"9. sınıfta okuyan farklı branşlardaki 72 sporcu ile başlayacak projenin Türkiye genelindeki farklı yaş gruplarına yayılması hedefleniyor. Nisan ayı içinde İngilizce dil seviyeleri belirlenecek sporcular on-line eğitimlerine bu ay içinde başlayacak. Haftada 4 saat, 90 hafta süre ile devam edecek olan eğitimde sporcuların branşlarına göre teknik İngilizce eğitimler de verilecek."

- Dil kampları da düzenlenecek

Selçuk Pehlivanoğlu, proje kapsamında sporcuların dil becerilerini kullanabilecekleri, benzer tecrübelere sahip kanaat önderi sporcu ve konuşmacılarla buluşturulacakları motivasyon kamplarının ve uluslararası düzeyde başarı yakalamış sporcuların deneyimlerinin paylaşılacağı oturumların da düzenleneceğini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 21 Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden (TOHM) yararlanan 9. sınıf düzeyindeki sporcuları kapsayan eğitimleri Türk Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ) Yabancı Diller Bölümü'nün hazırladığını bildiren Pehlivanoğlu, "Türk Eğitim Derneğine bağlı okullardaki yabancı dil öğretmenleri eğitimleri verecek. Atıcılık, atletizm, boks, jimnastik, halter, judo, kano, kürek, okçuluk, tenis, tekvando, triatlon ve yüzme branşlarındaki sporcuların 4 yabancı uyruklu öğretmenle buluşması da sağlanacak. Toplamda 16 yabancı dil öğretmenimiz, 72 sporcumuzun İngilizce eğitimlerinde görev alacak." dedi.

Pehlivanoğlu, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli sporcularımız uluslararası yarışmalarda şanlı Türk bayrağını göndere çekerek bizleri onurlandırıyorlar, gururlandırıyor. Sporcularımızın, müsabakalarda ve yurt dışı seyahatlerinde yabancı basınla ve yabancı oyuncularla doğru bir iletişim kurmaları çok önemli. Bu noktada onların belli bir İngilizce dil yeterliliği seviyesinde olmaları gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığımız protokol ile amacımız milli gururlarımızın belirli seviyede İngilizce öğrenmelerini sağlamak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki öğrencilerimizin organizasyonunu yapacak. Biz, Türk Eğitim Derneği olarak da bedelsiz şekilde bu çocuklarımızın İngilizce eğitimlerini üstleneceğiz. Verdiğimiz dil eğitimi gramer ağırlıklı olmaktan çok konuşma ve iletişim ağırlıklı olacak. Öğrencilere kendi branşlarıyla ilgili teknik bazı literatürü de öğreteceğiz.

Amacımız, ilerleyen süreçlerde tüm olimpiyat hazırlık merkezlerindeki öğrencilerimizi süreklilik oluşturacak şekilde dil yeterliliğine sahip kılmak çünkü onların Türk bayrağını göndere çekerken bizlere yaşattıkları gururu o ülkedeki diğer basın mensuplarına ve diğer sporculara yansıtmalarını istiyoruz."

Selçuk Pehlivanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına projeye verdikleri destek için teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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