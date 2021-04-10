1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da annesini darbederek yaralayan oğul gözaltına alındı

Adana'da, evinde oğlu tarafından darbedilerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
 10 Nisan 2021 11:15
+Aa- Yazdır
Adana'da annesini darbederek yaralayan oğul gözaltına alındı

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında kiracı olarak yaşayan Gülbani A'nın (71) yüksek sesle yardım istemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Adrese giden ekipler, kadının, oğlu Mansur A. (36) tarafından darbedildiğini belirledi.

Zanlı Mansur A'yı gözaltına alan ekipler, yaralı kadın için 112 Acil Servis ekiplerini bölgeye çağırdı.

Sağlık ekipleri, başından yaralanan kadını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğu ve daha önce de annesini darbettiği gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çökme tehlikesi nedeniyle 21 bina boşaltıldı, 2 kişi gözaltına alındı
10 Nisan 2021 12:00		 Konya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
10 Nisan 2021 10:18
Tacizci başkan istifa etti
10 Nisan 2021 10:11		 Soygunun yeni adı: Hesabınıza para geldi!
10 Nisan 2021 09:01
Pınar Gültekin davasında yeni detay, savcı istifa etti
10 Nisan 2021 08:19		 Hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
09 Nisan 2021 22:28
Baltayla önce otomobile ardından hamile kadına saldırdı
09 Nisan 2021 21:33		 Otomobiliyle 30 metre yüksekten düşen hemşire hayatını kaybetti
09 Nisan 2021 21:12
Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
09 Nisan 2021 20:15		 Unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu
09 Nisan 2021 19:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:25 - Bakanı Gül'ün ailesi, Kovid-19 nedeniyle taziye ziyaretlerini kabul etmeyecek12:14 - Bakan Selçuk konferansta 'eğitimde kişiselleştirmenin önemine' değindi12:10 - Sağlık Bakanlığı'ndan, oruç tutacaklara sahur öğününü atlamama önerisi12:05 - Mobbinge uğrayan genel sekreter göreve iade edildi!12:00 - Çökme tehlikesi nedeniyle 21 bina boşaltıldı, 2 kişi gözaltına alındı11:59 - 'Devlet, kanser ilaçlarına geçen yıl 5,6 milyar lira kaynak aktardı'
11:55 - 3 kuşaktır bekçilik yapan aile mesleklerinin gururunu yaşıyor11:54 - Göreviyle güven veren polis memuru klarnetiyle de gönüllere dokunuyor11:40 - Ramazan ayında sağlıklı uyku için 1-2 saat erken yatılması önerisi11:35 - Yargı, FETÖ'nün kirli yöntemlerini ortaya çıkardı11:25 - Milli sporculara yabancı dil desteği bu ay başlıyor11:21 - Malatya'ya elektronik sınav merkezi açılacak
11:18 - FETÖ'nün 'Ankara bölge sorumlusu' itirafçı oldu11:17 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak bekleniyor11:15 - Adana'da annesini darbederek yaralayan oğul gözaltına alındı11:08 - Yargıtay, başörtüsü nedeniyle baskı gören kadının istifasını haklı buldu10:52 - Protokol krizinin perde arkası: Çıbanbaşı Charles Michel!
10:47 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Pınar Gültekin davasında yeni detay, savcı istifa etti
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Öğrenci yurtlarına yeni düzenlemeler geliyor
FETÖ'cü kaymakamlara talimat: Sosyal yardımları kesin!
Konya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler
İmamoğlu ailesinin acı günü
Tacizci başkan istifa etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doksanlarda çocuk olmak 3
daire 1
çürük diş 2
süper kahraman 1
telefonumun çalmasından nefret ediyorum 4
geç mi geldim,az mı getirdim 1
Matematik 1
misilleme 1
odaklanmak 1
iyi gitmeyince insanın işi,muhellebi yerken kırılır dişi 1
SON İLANLAR
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
Osmaniye Toprakkale Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam