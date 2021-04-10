Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak bekleniyor
|10 Nisan 2021 11:17
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük sıcaklık Erzincan'da 2, Erzurum'da 4, Ağrı'da 5, Kars ve Ardahan'da 6, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 24, Erzincan'da 19, Ağrı'da 17, Kars'ta 16, Ardahan'da 15, Erzurum'da 14 derece olması bekleniyor.
Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 108, Sarıkamış'ta 69 ve Konaklı'da 50 santimetre ölçüldü.
Bölgede genelinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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