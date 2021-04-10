Malatya'ya elektronik sınav merkezi açılacak
|10 Nisan 2021 11:21
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Malatya'da Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırma (Progress in International Reading Literacy Study-PIRLS) projesinde Türkiye'yi temsil edecek okulları ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şensoy okullarda yapılan çalışmalar ve projeler hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'dan bilgi aldı.
Şensoy daha sonra, PIRLS'de Türkiye'yi temsil edecek Yeşilyurt Özal, Yeşilyurt Dilek ile Battalgazi Tevfik Memnune Gültekin İlkokullarına ziyarette bulunarak, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.
Okul ziyaretlerinin ardından değerlendirmede bulunan Şensoy, PIRLS'ye katılacak okulları yerinde görmek ve ihtiyaçlarını belirlemek için geldiğini belirtti.
İncelemesi sonucunda okullardaki her türlü eksikliklerin giderildiğini ve çocukların uygulamaya hazır olduğunu gördüğünü aktaran Şensoy, şunları kaydetti:
"Bu vesile ile Malatya'ya ilk defa geldim. Malatya tarihine sahip çıkan güzel bir Anadolu şehri. Malatya'ya elektronik sınav merkezi açılmasına karar verdik, Ankara'ya döndüğümüzde bununla ilgili çalışmalara başlayacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme
10 Nisan 2021 09:54
|'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 287 milyon liralık destek'
09 Nisan 2021 11:19
|LGS'ye katılacaklar için nisan ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
09 Nisan 2021 10:04
|MEB'den 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar
08 Nisan 2021 14:51
|Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında öğrenciler sanatla buluşuyor
08 Nisan 2021 12:17
|'Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır'
05 Nisan 2021 12:27
|MEB, LGS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
05 Nisan 2021 10:04
|Bakan Selçuk: 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini ulaştırıyoruz
01 Nisan 2021 17:50
|'Salgına karşı çözüm geliştiren tek meslek lisesi Türkiye'de'
01 Nisan 2021 13:16
|'Ziya Öğretmen' fizik öğretmenleriyle buluştu
01 Nisan 2021 11:35