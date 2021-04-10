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3 kuşaktır bekçilik yapan aile mesleklerinin gururunu yaşıyor

Emekli bekçi Mehmet Salan:- "Babamla aynı karakolda 9 yıl çalıştım. Kentte sürekli olarak devriye atıp geziyorduk, geceleri düdükleri çalıp varlığımızı hissettiriyorduk"- Bekçi Bekir Salan:- "Çarşı ve mahalle bekçisi alımı olunca heyecanlandım. Dedem, babam bekçi, ben de olacağımı hissettim. Çocuklarımın da emniyet teşkilatında yer almasını istiyorum"
 10 Nisan 2021 11:55
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3 kuşaktır bekçilik yapan aile mesleklerinin gururunu yaşıyor

- Adıyaman'da 3 kuşaktır bekçilik yapan Salan ailesi, bir yandan suç ve suçlularla mücadele ederken diğer yandan bu mesleği icra etmenin gururunu yaşıyor.

Kentin huzuru ve güvenliği için gecenin geç saatlerinde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri, vatandaşların rahat uyumalarını sağlıyor.

Bekir Salan da dedesi ve babası gibi bekçilik yaparak kentin güvenliğine katkıda bulunuyor.

Çarşı ve mahalle bekçisi alım sınavına 2019'da giren ve kazandığı sınavın ardından Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliğinde göreve başlayan 32 yaşındaki Salan, dedesi ve babasının ardından 3. kuşak olarak bekçilik yapmanın gururunu yaşıyor.

Bekir Salan, AA muhabirine, babasının mesleğine küçük yaşlarda ilgi duyduğunu, kendisinin de bir gün bekçi olmayı hayal ettiğini anlattı.

Salan, şöyle konuştu:

"Çarşı ve mahalle bekçisi alımı olunca heyecanlandım. Dedem, babam bekçi, benim de olacağımı hissettim. Çocuklarımın da emniyet teşkilatında yer almasını istiyorum. Bunun için elimden gelen gayreti sarf edeceğim. Bu mesleği yaptığım için çok mutlu ve gururluyum. Kutsal bir meslek. Mesleğimi severek yapıyorum, geceleri vatandaşların can ve mal güvenliği için devriye atıyoruz."

- 1965'ten bu yana bekçilik yapıyorlar

Emekli bekçi Mehmet Salan (58), vefat eden babasının 1965'te Eskisaray Karakolu'nda bekçi olarak göreve başladığını, yaklaşık 29 yıl emniyet teşkilatında görev yaptığını, 1985'te de askerden döndükten sonra kendisinin bekçi olduğunu belirtti.

Kentte o dönem alınan 5 bekçiden birisinin de kendisi olduğunu dile getiren Salan, şunları kaydetti:

"Babamla aynı karakolda 9 yıl çalıştım. Kentte sürekli olarak devriye atıp geziyorduk, geceleri düdükleri çalıp varlığımızı hissettiriyorduk. Bekçiler gecelerin olmazsa olmazlarıdır. Vatandaşlar uyuduğu esnada bekçiler mahallede ve çarşılarda güvenliği sağlıyorlar. Ben de 30 yıl bekçilik yaptım. Şimdi ise oğlum bayrağı devraldı. 3 kuşaktır bekçilik yapıyoruz."
Anadolu Ajansı
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