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'Devlet, kanser ilaçlarına geçen yıl 5,6 milyar lira kaynak aktardı'

Geri ödeme listesindeki ilaçlar için 2018'de 30,9 milyar lira, 2019'da 39,6 milyar lira ödeyen SGK'nin, 2020'deki harcaması 48,6 milyar lirayı buldu- SGK, geri ödeme listesindeki 832 ilaç ile kanser hastalarının tedavisini destekliyor- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Kanser hastalarımızın SUT kapsamındaki yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyoruz. Hastalara, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti sunuyoruz"
 10 Nisan 2021 11:59
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'Devlet, kanser ilaçlarına geçen yıl 5,6 milyar lira kaynak aktardı'

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser hastalarının tedavisini desteklemek için 2020 yılında kanser ilaçlarına 5,6 milyar lira kaynak aktardı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SGK, etkin, sürdürülebilir ve güvenilir ilaçları tarayıp, geri ödeme listesine eklemeye devam ediyor.

Son eklenenlerle birlikte SGK'nin geri ödeme listesinde 832 kanser tedavisinde kullanılanlar olmak üzere toplam 9 bin 59 ilaç bulunuyor.

Kurumun, en önemli gider kalemleri arasında ilaç ödemeleri ilk sıralarda geliyor. İlaç için 2018'de 30,9 milyar lira, 2019'da 39,6 milyar lira ödeyen SGK'nin, 2020'deki harcaması 48,6 milyar lirayı buldu.

İlaç harcamasında 6,5 milyar lira ile kalp-damar hastalıkların tedavisinde kullanılanlar ilk sırada yer alırken, bu grubu 5,6 milyar lira ile kanser tedavisinde kullanılanlar izledi.

- Çalışma kaybı en az yüzde 60 olanlara geçici malullük aylığı bağlanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser hastalarını tedavi sürecinde yalnız bırakmadıklarını belirterek, kanser ilaçlarını SGK'nin ilaç geri ödeme listesine almaya devam ettiklerini söyledi.

Evde sağlık hizmeti alan kanser hastalarının Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve takip işlem bedellerini karşıladıklarını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Kanser hastalarımızın SUT kapsamındaki yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyoruz. Hastalara, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti (aşılama, ilaçla koruma, erken tanı, iyi beslenme ve sağlık eğitimi) sunuyoruz. SGK'ye başvuran kanser hastalarına, 10 yıllık sigortalılık süresi ve en az 1800 gün sigorta primi olması, çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmesi durumunda tedavi sürecinde malullük aylığı bağlıyoruz."
Anadolu Ajansı
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