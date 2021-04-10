Bakanı Gül'ün ailesi, Kovid-19 nedeniyle taziye ziyaretlerini kabul etmeyecek
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve ailesinin, bugün son yolculuğuna uğurlayacakları Saliha Gül için taziye ziyaretlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kabul etmeyeceği bildirildi.
|10 Nisan 2021 12:25
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Dün hayatını kaybeden Bakan Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenazesi, Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında taziye ziyaretlerini kabul etmeyecek olan Gül ailesinin, çevresine de bu noktada herkesin dikkatli olması uyarılarında bulunduğu öğrenildi.
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