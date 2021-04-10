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3 elektrik dağıtım şirketi, iftardan imsaka planlı kesinti yapmayacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), iftardan imsak saatine kadar planlı kesinti yapılmayacağını duyurdu.
 10 Nisan 2021 12:52
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3 elektrik dağıtım şirketi, iftardan imsaka planlı kesinti yapmayacak

Şirketlerden yapılan açıklamada, şirkerlerin Türkiye'de 3 dağıtım bölgesinde toplamda 8,4 milyondan fazla aboneye hizmet verildiği aktarıldı.

Kovid-19 salgını sürecinde çalışmaların yüzde 80'inin gece 00.00 ile 06.00 arasında yapıldığı belirtilen açıklamada, "3 şirket, iftar ile sahur arasında tüketicilere kesintisiz enerji hizmeti sunmak hedefiyle 13 Nisan'da başlayan Ramazan ayı boyunca bu saatler arasındaki planlı kesintileri iptal etme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, bu adım ile İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta Ramazan ayında iftardan imsak saatlerine kadar planlı bakım, yatırım ve bağlantı çalışmalarından kaynaklanan kesintiler yapılmayacak.

Mesken ağırlıklı bölgelerde gerçekleştirilecek uygulama kapsamında enerjinin güvenli sağlanması için gerçekleştirilmesi zorunlu çalışmalar ise en geç saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.
Anadolu Ajansı
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