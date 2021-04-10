Milletvekili tipiye yakalandı kaza geçirdi, durumunu twitter'dan paylaştı
|10 Nisan 2021 12:59
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde-Adana kara yolunda yaptığı kazanın ardından tipi nedeniyle mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in polis ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.
Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Niğde-Adana kara yolunda kaza yaptıklarını hesabından duyurdu. Bir tıra arkadan çarpan aracının görüntüsünü paylaşan Şahin, "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik, mahsur durumdayız, tipi var. Acil yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde-Adana kara yolunda yaptığı kazanın ardından tipi nedeniyle mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in polis ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.
Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Niğde-Adana kara yolunda kaza yaptıklarını hesabından duyurdu.
Bir tıra arkadan çarpan aracının görüntüsünü paylaşan Şahin, "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik, mahsur durumdayız, tipi var. Acil yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu paylaşımdan kısa süre sonra yaptığı açıklamada polis ekiplerinin Şahin'e ulaştığını açıkladı.
Soylu, Twitter hesabından, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin'e ulaştı. Niğde'ye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Polis ekiplerimizSüleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 10, 2021
Ali Şahin'e ulaştı
Niğde'ye intikal ediyorlar
Geçmiş olsun https://t.co/BKRZ60HZCe
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