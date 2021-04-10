10 maddede LGS 2021

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberinin ilgili kısmı şu şekilde:

1- BAŞVURULAR BAKANLIKTAN: Sınav başvurusu öğrencilerin devam ettiği ortaokul tarafından dijital olarak otomatik yapılacak. Yani öğrencinin ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

2- SORULAR TÜM MÜFREDATTAN: Geçen yıl salgın koşullarında ilk sınav deneyiminde adaylar birinci dönemde işlenen konularla sınırlı tutulmuştu. Bu yıl koşulların düzenli yüz yüze eğitime izin vermemesi nedeniyle konu sınırlamasına gidilmedi. Adaylar 8'inci sınıfın tüm ünite ve konularından sorumlular.

3- ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 21 AZALDI: 2019 yılında sınavla yerleşilecek liselerin toplam kontenjanı 139 bin 600 olarak belirlenmiş, 2020 yılında ise bu rakam 213 bin 910'a kadar yükselmişti. 2020'de bu hızlı artışın nedeni 2012 yılında 60 aylıkların da ilkokula kaydını karara bağlayan yönetmelik değişikliği nedeniyle ilkokula 600 bine varan fazladan yeni kaydın yapılması ve bunların geçen sene sınav yılının olmasıydı. 2021 yılında, yani bu yıl aday öğrenci sayısı yeniden olağan haline döndü. Bu yıl 2013'te ilkokula başlayan 1 milyon 285 bin öğrencinin sınav yılı. Geçen yıla oranla aday sayısında yüzde 21'lik bir azalma bekleniyor. Buna bağlı olarak geçen yıl artan lise kontenjanları da yüzde 18.6 oranında azaltıldı

4- EN ÇOK KONTENJAN ANADOLU LİSELERİNDE: Bu yıl 174 bin 160 öğrenci sınavla bir liseye alınacak. Sınavla yerleşilen lise türleri arasında en çok öğrenciyi Anadolu liseleri alıyor. Bu sene Anadolu liselerinin kontenjanı 56 bin 396. Bunu 36 bin 980 kontenjanla fen liseleri takip ediyor. Ayrıca bu yıl Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, Anadolu teknik liselerine 23 bin 10, Anadolu meslek liselerine 10 bin 920 ve sosyal bilimler liselerine ise 10 bin 142 yeni öğrenci alınacak.

5- HER İLDE BİR ANADOLU LİSESİ VAR: Önceki yıllarda fen ve sosyal bilimler liselerinin belirlenen sınavla giriş kontenjanını doldurması nedeniyle bazı illerde sınavla öğrenci alan Anadolu liselerinin olmaması dikkat çekiyordu. Bu uygulamaya geçen yıl kontenjanların artması ile birlikte son verilmiş ve tüm illerde en az bir Anadolu lisesi bulunacak şekilde kılavuz düzenlenmişti. Bu yıl kontenjanların azaltılmasıyla birlikte yeniden böyle bir durum yaşanır mı diye merakla beklerken gördük ki her ilde yine en az bir Anadolu lisesi sistemde yer almış ve sınavla öğrenci alacak.

6- EN FAZLA ÖĞRENCİ İSTANBUL'DA: Bu yıl sınavla en çok öğrenciyi 221 bin aday öğrencisi olacağı tahmin edilen İstanbul alacak. İstanbul'daki fen liselerine 1970, sosyal bilimler liselerine 392, Anadolu liselerine 12 bin 896, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 7 bin 950 ve Anadolu imam hatip liselerine ise 6 bin 984 olmak üzere tüm lise türlerine toplam 30 bin 192 öğrenci girecek. Ankara liselerine 10 bin 560, İzmir liselerine 6 bin 48, Bursa liselerine 5 bin 760 ve Antalya liselerine 5 bin 310 öğrenci alınacak.

7- EN DÜŞÜK KONTENJAN TUNCELİ'DE: Kontenjanı en düşük iller sıralamasında 210 öğrenci alacak Tunceli ilk sırada. Tunceli'yi 330 kontenjanla Bayburt, 390 kontenjanla Bartın, 450 kontenjanla Ardahan ve 480 kontenjanla Sinop izliyor. Fen liselerine en çok öğrenci alacak iller arasında İstanbul yine 1970 kontenjanla birinci sırada. Onu 1950 ile Ankara, 1380 ile Antalya, 1170 ile Kocaeli, 1110 ile Samsun, 1080 ile Şanlıurfa ve 1050 ile Mersin izliyor. Anadolu liselerine en çok öğrenci alacak iller arasında da İstanbul 12 bin 896 kontenjanla birinci sırada. Onu 3720 kontenjan ile Ankara, 2550 kontenjan ile İzmir, 2100 kontenjan ile Şanlıurfa, 1950 kontenjan ile Adana ve 1860 kontenjan ile Gaziantep takip ediyor.

8- DİKKAT BAZI İLLERDE BU LİSELER YOK: Kılavuzda tüm illerde fen, Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerine kontenjan ayrılmış durumda. Adıyaman, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Karabük, Kars, Kırıkkale, Niğde, Sinop, Tunceli, Yozgat ve Zonguldak illerinde sosyal bilimler lisesi bulunmadığı için bu lise türüne bu illerde öğrenci alınmayacak. Batman ve Bolu'da Anadolu teknik liselerine, Ağrı, Aksaray, Artvin, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırklareli, Malatya, Manisa, Muş, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak ve Uşak'ta ise Anadolu meslek liselerine sınavla öğrenci alınmayacak. Bu illerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tamamına adaylar adrese dayalı olarak sınavsız yerleştirilecekler.

9- DİLBİLGİSİ SORULMAYACAK: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında dilbilgisinden soru sorulmayacağını bir kez daha açıkladı.

10- UZUN PARAGRAF SORULARI KISALACAK: Bakan Selçuk, aynı programda uzun paragraf sorularının da kısalacağını söyleyerek, "Biz bir soruda geçen kelimeleri sayarız. Soruların güçlük endekslerine göre karar veriliyor. Bu sınav sadece dilbilgisi açısından farklı, belki soruların uzunluğu açısından kısmi olarak daha kısa sorular olacak şeklinde bir farklılığı var" dedi.