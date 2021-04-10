Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk üç ayında 4,2 milyon yolcuya ulaştı
|10 Nisan 2021 13:25
|+Aa- Yazdır
Havalimanı terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020 yılında yüzde 55 oranında bir yolcu kaybı yaşayan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2021 ile birlikte yolcu sayısında toparlanmaya başladı.
Ocak ve şubat aylarında yaklaşık 1,3'er milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, mart ayında ise yolcu sayısını 1,6 milyona çıkardı. Böylece yılın ilk çeyreğinde toplam yolcu sayısı 4,2 milyona ulaşmış oldu.
Havalimanında yolcu sayısı, uçuşların yeniden başladığı 2020'nin haziranından bu yana ilk kez bir önceki yılın üstünde gerçekleşti.
Uçuşlara 28 Mart 2020'de ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı, geçen yıl mart ayı sonunda 1,5 milyon yolcuya ulaşmıştı. Havalimanı, bu yılın aynı ayında 1,6 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Böylece, sadece mart ayında geçen yıla göre yüzde 7 artış yaşandığı hesaplandı.
Yılın ilk 3 ayına bakıldığında ise yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 40 oranında geriledi. Bu dönemde, iç hat yolcu sayısı 3 milyon, dış hat yolcu sayısı ise 1,2 milyon olarak belirlendi.
- Geçen yılın mart ayına göre uçuşlarda artış
Mart ayındaki toparlanma uçuş sayılarına da yansıdı. Bu yılın ocak-mart döneminde havalimanında toplam 30 bin 740 uçuş yapıldı. Geçen yıl, ilk 3 ayda uçuş sayısı 46 bin 775 olmuştu.
Buna göre, uçuş sayıları ilk 3 ayda yüzde 34 azaldı. Sadece mart ayına bakıldığında ise geçen yılın söz konusu dönemine oranla uçuş sayılarında yüzde 3 artış kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İlahiyat hocaları iftar sofralarına sosyal medya üzerinden konuk olacak
10 Nisan 2021 13:56
|75 yaşında liseyi bitirdi, üniversiteye hazırlanıyor
10 Nisan 2021 13:31
|Diyarbakır anneleri evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu
10 Nisan 2021 13:27
|Parkinson erkeklerde daha sık görülüyor
10 Nisan 2021 13:22
|Milletvekili tipiye yakalandı kaza geçirdi, durumunu twitter'dan paylaştı
10 Nisan 2021 12:59
|Romanların sorunları son genelgeyle daha kapsamlı ele alınacak
10 Nisan 2021 12:36
|Bakanı Gül'ün ailesi, Kovid-19 nedeniyle taziye ziyaretlerini kabul etmeyecek
10 Nisan 2021 12:25
|3 kuşaktır bekçilik yapan aile mesleklerinin gururunu yaşıyor
10 Nisan 2021 11:55
|Göreviyle güven veren polis memuru klarnetiyle de gönüllere dokunuyor
10 Nisan 2021 11:54
|Ramazan ayında sağlıklı uyku için 1-2 saat erken yatılması önerisi
10 Nisan 2021 11:40