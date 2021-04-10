Mardin'de kaya parçası iş makinesinin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

DOĞUMA KORONA POZİTİFLE GİRDİ, BEBEĞİ NEGATİF ÇIKTI İstanbul'da yaşayan Selma ve Ercüment Yeşilova çifti, geçen kasım ayında koronavirüse yakalandı. 9 ay 5 günlük hamile olan ve doğumuna kısa bir süre kalan Selma Yeşilova'nın hastalığın 5'inci gününde sancıları başladı. Koronavirüs pozitif olduğu için doğum yapmaktan korkan ve bebeği için endişelenen genç anne adayı, önce hastaneyi aradı. Hekimler özel tedbirlerle doğumun gerçekleşebileceğini söyledi. Sezaryene alınan genç kadın, Tuna adında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası testleri yapılan Tuna bebek, koronavirüs negatif çıksa da aile 15 gün boyunca karantinada kaldı.