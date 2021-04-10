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Mardin'de kaya parçası iş makinesinin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde, kaya parçasının ekskavatörün üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
 10 Nisan 2021 13:28
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Mardin'de kaya parçası iş makinesinin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Soğukkuyu Mahallesi'nde Derik Viranşehir kara yolunun Cırcıp mevkisinde özel bir firmaya ait ekskavatörün üzerine hafriyat çalışması sırasında kaya parçası devrildi.

Kazada, iş makinesi içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince yarılılardan Sinan Dinç Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan ismi henüz öğrenilemeyen diğer yaralı ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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