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75 yaşında liseyi bitirdi, üniversiteye hazırlanıyor

Yalova'da 4 yıllık eğitiminin ardından 75 yaşında lise diplomasını alan Zeynep Güler Bağ, şimdi de üniversiteye hazırlanıyor.
 10 Nisan 2021 13:31
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75 yaşında liseyi bitirdi, üniversiteye hazırlanıyor

2 çocuk, 3 torun sahibi Bağ, "Aklınız başınızda olduktan sonra okumanın yaşı yok. Üniversitede de belli bir yere geleyim, yaşım var ama hiç önemli değil en azından torunlarıma, okumayanlara örnek olayım" dedi.

İlkokul mezunu 75 yaşındaki Zeynep Güler Bağ, Kur'an kursundaki hocasının tavsiyesi üzerine eğitimine devam etmek kararı aldı. Açıköğretim'e kaydını yaptıran Bağ, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda eğitim alarak, sınavlara hazırlandı. Zeynep Güler Bağ, önce ortaokul, ardından da lise diplomasını aldı.

Eğitimini tamamlaması adına kendisine en çok desteği veren eşini 6 ay önce kaybeden Bağ, mezuniyetini buruk yaşadı. Bağ, şimdilerde ise üniversiteye hazırlanıyor. Bağ, gençlere tavsiyelerde bulunarak okuma azminden vazgeçmemelerini istedi.

Okumanın yaşının olmadığını belirten Zeynep Güler Bağ, şöyle konuştu:

"Okumayı arzu ediyorum, neden yarım kalsın tahsilim. Yaş bence hiç önemli değil, yaşınız isterse 75-80 olsun aklınız başında olduktan sonra okumanın yaşı yok. Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş nakış kursuna gidiyordum, oradaki gençler 'Hayret ediyoruz sana Zeynep Hanım, siz bu yaşta okuyorsunuz biz okumuyoruz' diyorlardı, ben de her zaman 'Okuyun bakın ben sizin önünüzde bir örneğim' diyordum. Alın kitapları okuyun, ben öyle yaptım aldım kitapları okudum ve imtihanlara girdim, sonunda diplomamı aldım.

'Nice gençler var, cahiller, okumuyorlar, okusunlar'

Sonraki planlarımda daha da yükselmek var, üniversitede belli bir yere geleyim, yaşım var ama hiç önemli değil en azından torunlarıma, okumayanlara örnek olayım okuyayım. Nice gençler var cahiller okumuyorlar, okusunlar. Okumanın yaşı yok. İnsanlar beni gördükleri zaman şaşırıyorlar, imtihana gidiyorum diyorum ne imtihanına gidiyorsun dediklerinde lise imtihanına diyorum şaşırıyorlar. Şaşırmayın sizde gidin diyorum, çünkü okumanın yaşı yok diyorum
DHA
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