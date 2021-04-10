İlahiyat hocaları iftar sofralarına sosyal medya üzerinden konuk olacak
|10 Nisan 2021 13:56
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DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan ve ramazan ayında izleyiciyle buluşacak "İftar Sohbetleri" programında, "Kur-an'ı Kerim rehberliğinde iyi insan olma ve insana dair erdemler" anlatılacak.
Açıklamada sözlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ramazanın İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.
Salgın koşullarında iftar sofralarında bir araya gelinemeyeceğini hatırlatan Rektör Hotar, "İftar programımız sayesinde her akşam sofranıza konuk olmayı istedik. Hazırladığımız bu programlar serisi ile İlahiyat Fakültesi'nde görevli, alanında değerli çalışmalara imza atmış hocalarımızın fikirlerini, tüm vatandaşlarımızın istifade edeceği şekilde sunmayı arzuluyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda yayınlayacağımız ve her akşam iftar sofralarınıza konuk olmamızı sağlayacak 'İftar Sohbetleri' programımızı keyifle izlemenizi diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Programın ilk bölümü 13 Nisan'da "www.youtube.com/DEUwebtv" adresinden izlenebilecek.
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