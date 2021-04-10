Antalya'da 10 gündür haber alınamayan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor
Antalya'da 10 gündür haber alınamayan sağlık çalışanı için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
|10 Nisan 2021 14:06
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Lara bölgesindeki sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan ve 10 gün önce ayrıldığı evine dönmeyen Ahmet Uğur'un (29) bulunması için Güveruçurumu bölgesinde çalışma yapıldı.
AFAD, UMKE ve AKUT'un yanı sıra çok sayıda gönüllünün destek verdiği çalışmalarda "Melo" isimli kadavra arama köpeği de kullanıldı.
Kanyonda drone ile de arama yapıldı. Yaklaşık 60 gönüllü, AFAD ve UMKE ekipleri rehberliğinde ormanlık alandaki çalışmalara destek verdi.
Uğur'un ağabeyi Kerim Uğur da bölgedeki çalışmalara katıldı.
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