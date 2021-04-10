1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.
 10 Nisan 2021 14:28
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde çıkarak Huber Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, Tarabya'daki güzergahında bulunan minibüsçülerin kendisini selamlaması ve sevgi gösterisinde bulunması üzerine makam aracını durdurdu.

Burada bir süre minibüsçülerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Erdoğan, kendisiyle telefonla görüntülü konuşmak isteyen bir vatandaşı da selamladı.

Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne gitti.

- "Kendisi not aldı. Sağ olsun"

Minibüs şoförü İbrahim Gülsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dertlerini anlattıklarını belirterek, "Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Arabaları satacak duruma geldik. Odalarımızın çalışmadığını anlattık. İETT ile rekabet yapamadığımızı söyledik. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı. Sağ olsun." dedi.

Minibüs şoförü Muhsin Acar da sohbet sırasında sorunlarını anlattıklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine yardımcı olacağını söylediğini aktardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da 10 gündür haber alınamayan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor
10 Nisan 2021 14:06		 Valilik açıkladı, vaka artışları ciddi boyutlarda, denetimleri sıkılaştıracağız
10 Nisan 2021 12:50
Sağlık Bakanlığı'ndan, oruç tutacaklara sahur öğününü atlamama önerisi
10 Nisan 2021 12:10		 Milli sporculara yabancı dil desteği bu ay başlıyor
10 Nisan 2021 11:25
Çanakkale'de bir köy karantinaya alınırken, bir köyün ise karantina süresi uzatıldı
10 Nisan 2021 10:45		 Türkiye'de bir ilk: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu
10 Nisan 2021 10:40
KDK'dan karavan muayene sürelerinin düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı
10 Nisan 2021 09:50		 Resmi Gazete'de enerjide kamulaştırma kararları yayımlandı
10 Nisan 2021 09:37
65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti açıldı
10 Nisan 2021 09:28		 Öğrenci yurtlarına yeni düzenlemeler geliyor
10 Nisan 2021 09:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:33 - Oyuncu Mehtap Ar hayatını kaybetti14:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti14:12 - Toprak Mahsulleri Ofisi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin alımına başladı14:06 - Yargı, FETÖ'nün kirli yöntemlerini ortaya çıkardı14:06 - Antalya'da 10 gündür haber alınamayan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor13:56 - İlahiyat hocaları iftar sofralarına sosyal medya üzerinden konuk olacak
13:55 - Şanlıurfa'da göçük altına kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti13:42 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti13:31 - 75 yaşında liseyi bitirdi, üniversiteye hazırlanıyor13:28 - Mardin'de kaya parçası iş makinesinin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı13:27 - Diyarbakır anneleri evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu13:25 - Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk üç ayında 4,2 milyon yolcuya ulaştı
13:22 - Parkinson erkeklerde daha sık görülüyor13:07 - MEB'in 'Hayat Boyu Öğrenen Mahalle' uygulaması başlıyor12:59 - Milletvekili tipiye yakalandı kaza geçirdi, durumunu twitter'dan paylaştı12:57 - 10 maddede LGS 202112:52 - 3 elektrik dağıtım şirketi, iftardan imsaka planlı kesinti yapmayacak
12:50 - Valilik açıkladı, vaka artışları ciddi boyutlarda, denetimleri sıkılaştıracağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Pınar Gültekin davasında yeni detay, savcı istifa etti
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Öğrenci yurtlarına yeni düzenlemeler geliyor
Mobbinge uğrayan genel sekreter göreve iade edildi!
Konya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
FETÖ'cü kaymakamlara talimat: Sosyal yardımları kesin!
Milletvekili tipiye yakalandı kaza geçirdi, durumunu twitter'dan paylaştı
Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
töhmet 1
etiketleme 1
telefonumun çalmasından nefret ediyorum 4
erken uyanmak 5
Gülseren Budayıcıoğlu 5
tebessüm ettiren anlar 3
misilleme 1
çemberlitaş sütunu 3
İngiltere Prensi hayatını kaybetmesi 6
başlık yazar uyumu 2
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam