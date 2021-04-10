Oyuncu Mehtap Ar hayatını kaybetti
Müjde Ar'ın kardeşi, Oyuncu Mehtap Ar, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında yaşamını yitirdi.
|10 Nisan 2021 14:33
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2.5 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden 64 yaşındaki Mehtap Ar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
MEHTAP AR KİMDİR?
Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel'le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar'a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.
2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu'yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar'ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.
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