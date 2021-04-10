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Valilik, depremzedenin elektriğinin kesildiği iddiasını yalanladı

İzmir Valiliği, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evi hasar gördüğü için Karaburun ilçesinde konteynerde kalan 93 yaşındaki Müşerref Yardaş'ın elektriğinin kesildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 10 Nisan 2021 14:59
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Valilik, depremzedenin elektriğinin kesildiği iddiasını yalanladı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde yer alan habere ilişkin açıklama yapıldı.

Haberin doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, "Müşerref teyzenin elektriği kesilmemiştir. İzmir depremi sonrası konteynerlere yerleşen 271 ailenin elektrik, su, ısınma, iaşe ve ibate tüm ihtiyaçları karşılandığı gibi Müşerref Yardaş'ın da tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

- "Bütün ihtiyaçları Kaymakamlığımız tarafından karşılanıyor"

Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yardaş'ın tüm ihtiyaçlarının Kaymakamlık tarafından karşılandığını bildirdi.

Depremden etkilenenler için Kösedere Mahallesi'nde geçici barınma merkezi oluşturduklarını ancak Yardaş'ın köyünden ayrılmayı istemediğini aktaran Çetin, "Biz hem teyzemiz hem de teyzemizin ailesiyle görüştük. Onlarla okul bahçesinde teyzemiz için bir konteyner koyma fikrinde anlaştık. Teyzemizin bütün ihtiyaçları Kaymakamlığımız tarafından karşılanıyor. Dolasıyla herhangi bir mağduriyet, elektrik faturasının ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Haber tamamen gerçek dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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