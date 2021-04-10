PTT, Türk ürünlerini internet üzerinden dünyaya satacak

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, AA muhabirine, Türkiye'nin e-ticaret kapasitesini artırmak ve Türk ürünlerini yurt dışına açmak amacıyla PTT AŞ ile Katar Posta İdaresi arasında iş birliği yapıldığını söyledi.

e-Ticaret pazarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla önem kazandığını belirten Gülten, bu alanda Türkiye'nin hakimiyetini artırmak için teknolojik yatırımlara devam edeceklerini bildirdi.

Gülten, "turkishsouq.com" üzerinden pazara sunulan Türk ürünlerinin dünyanın birçok yerinde talep gördüğüne işaret ederek, "Burada kaliteli Türk ürünlerini, yurt dışındaki müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bizim hayallerimize inanarak destek veren Katar Posta İdaresi ile bu platformu 47 ülkede e-ticaret yapabilir hale getirdik. PTT ailesi olarak ülkemizin e-ihracat hedeflerine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Hem yerli üreticilerin hem de satış platformlarının siteye dahil olabileceğini vurgulayan Gülten, ticaretle uğraşan kişinin, PTTAVM.com'a üye olduktan sonra satışa sunduğu ürününü, istemesi halinde yurt dışında da satışa çıkarabildiğini anlattı.

"PTTAVM üyesi üreticiler, sisteme kolay ve hızlı adapte olabiliyor"

Ürünlerin PTTAVM'deki çalışanlar tarafından uygunluğunun kontrol edilmesinin ardından "turkishsouq.com" ve başka siteler üzerinden yurt dışı pazarına sunulduğu bilgisini veren Gülten, üreticilerin ve satıcıların başka herhangi bir işlem yapmalarına gerek olmadığını dile getirdi.

Gülten, PTTAVM'ye üye üreticilerin, herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadan kolay ve hızlı bir şekilde sisteme adapte olabildiklerine dikkati çekerek, "Satışa sunulan ürünlerin pazara entegre edilmesi, gümrük işlemleri, gönderi takibi, kargo süreci, müşteri geri dönüşleri, çağrı merkezi hizmetleri gibi tüm işlemler, bizim personelimiz tarafından titizlikle yapılıyor. Üreticilerimiz, ürünlerini rahatlıkla yurt dışı pazarına açabilirler." diye konuştu.

KOBİ'lerin dış pazarlara ulaşmasını kolaylaştıran projenin, Türkiye'nin 2023 ihracat hedefine katkı sunarken, iç piyasaya da döviz girişi sağlandığını vurgulayan Gülten, söz konusu hizmetle KOBİ'lerin ihracat tecrübesi kazanacağını söyledi.

Gülten, e-ticaret kullanıcılarından Türkiye'de olanların, istedikleri ürünleri PTTAVM üzerinden elde edebildiklerini belirterek, "Satışa sunulan Türk ürünlerine, dünyanın herhangi bir ülkesinden 'turkishsouq.com' platformu aracılığıyla ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışına açılan e-ticaret köprüleri oluşturmak istiyoruz"

Çin'in e-ticaret noktasında dünya çapında geniş bir işlem hacmine sahip olduğuna işaret eden Gülten, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin ürettiği ürünler, Çin'den sonra e-ticarete en yatkın ürünler. Yiyecek, giyecek gibi ülkemize özgü birçok malzemede bunu görüyoruz. Dünyada Çin'den sonra büyük sanayi üretimi yapan ülkeler dışında e-ticarete uygun ürün üretme noktasında çok ilerideyiz. Bizim ürünlerimiz, geniş bir yelpazeye sahip. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu yiyecek, giyim ve elektronik gibi akla gelebilecek birçok sektörde çok yol kat ettik."

Dünya posta ağını ve lojistik avantajını kullanan bu e-ticaret platformuyla Türkiye'nin lojistik ağını güçlendirmek istediklerine dikkati çeken Gülten, "Yurt dışına açılan e-ticaret köprüleri oluşturmak istiyoruz. Bu köprüyü hayata geçirdiğimizde de sadece 'turkishsouq.com' değil, Türkiye'den yurt dışına ihracat yapmak isteyen birçok firma için de gönderi ağı, çağrı merkezi ve müşteri tecrübelerinde büyük faydalar sağlayacağız." dedi.

Türkiye'nin vazgeçilmez lezzetlerinin yanı sıra ev dekorasyonu, elektronik, kozmetik, giyim ve daha birçok kategoride e-ihracat modeline uygun ürünlerin yer aldığına işaret eden Gülten, seçili ürünler çerçevesinde siparişlerin 24 saat içinde kargoya teslim edildiğini bildirdi.

Gülten, "turkishsouq.com" platformundan tüm para birimleri kabul edilerek, kredi ve debit kartlarla ödeme imkanı sunulduğunu dile getirdi.

"Türk ürünleri, dünya pazarında yoğun ilgi görüyor"

Katar Posta İdaresi Üst Yöneticisi Faleh Al Naemi de iki ülke arasındaki ortaklığın uzun yıllar önce başladığını belirterek, Türk ve Katar posta idareleri arasında birden fazla ikili düzeyde iş birliği bulunduğunu söyledi.

Yapılan iş birliğiyle Türk pazarının, yeni dünya ekseninde tanıtımının yapıldığını ve bundan çok memnun olduklarını vurgulayan Al Naemi, dünya genelinde İngiltere, İtalya, İsveç, Portekiz, Rusya, Avustralya, Kanada ve Brezilya gibi birçok ülkenin Türk ürünlerine ilgi gösterdiğini ifade etti.

Al Naemi, Türk ürünlerine ilgi duyanlara "turkishsouq" platformunun fırsat sunduğuna dikkati çekerek, "Çok kaliteli olan Türk ürünleri, dünya pazarında yoğun ilgi görüyor." dedi.

"PTTAVM'de 28 milyon ürün satışa sunuldu"

PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu da 25 bine yakın KOBİ'nin PTTAVM üzerinden satış yaptığını belirterek, bu platformla kolay ihracatın başlayacağını söyledi.

Türkiye sınırları içinde 80 milyona satış yapan KOBİ'lerin, Türkiye ve Katar iş birliğiyle kurulan "turkishsouq.com" platformu üzerinden tüm dünyaya satış yapar hale geldiğine dikkati çeken Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok ürünün yurt dışı pazarına açılmasında bu platformun kurulması ciddi bir adım oldu. Aynı zamanda bu platform, Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasını da sağlayacak. Böylece hem kültürümüz hem de geleneksel ürünlerimizle dünyaya bir kapı daha açtık."

Çevikoğlu, PTTAVM'den satış gerçekleştiren ve bunu yurt dışına da yapabilecek KOBİ'lerin bir havuza alındığını anlatarak, "PTTAVM'de satışa sunulan 28 milyon üründen 12 milyonu, yurt dışı pazarında satışa sunulmak üzere havuza dahil edildi. Şu anda Turkishsouq platformunda bunların 300 bini satışta bulunuyor. İlerleyen dönemde bu sayıyı artıracağız." diye konuştu.