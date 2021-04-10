Eğitim uçağının enkazını çıkarmak için çalışma başlatıldı
İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen eğitim uçağının enkazını çıkarma çalışmalarına başlandı.
|10 Nisan 2021 15:09
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar gemisinin su altı arama ekipleri, dün yeri belirlenen ve şamandıra yerleştiren bölgeye geldi.
Gerekli çalışmaların tamamlanmasından sonra enkazın sudan çıkarılacağı öğrenildi.
Öte yandan, sahil güvenlik botları da çevrede güvenlik önlemi aldı.
Çiğli 2. Ana Jet Üssünden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağı, dün, Orak Adası ile İngiliz Burnu arasında denize düşmüş, 2 pilot kurtarılmıştı.
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