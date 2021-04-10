Erdoğan talimat verdi! Vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçiden satın alacağı ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.
|10 Nisan 2021 15:29
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Pandemi döneminde ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çifçi için Toprak Mahsulleri Ofisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti.
Bu kapsamda, çifçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates 250 bin ton soğan 750 bin ton çeltik satın alınacak. Çiftçinin satın alınan ürünü ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi süreci boyunca mağdur olan çifçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.Toprak Mahsulleri Ofisi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin alımına başladı Pakdemirli: Patates ve soğanı çiftçiden alıp, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz vereceğiz
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