Norveç Başbakanına Covid-19 kurallarını ihlalden para cezası
|10 Nisan 2021 15:41
|+Aa- Yazdır
Yerel medyada yer alan habere göre Noveç Başbakanı Erna Solberg, Norveç'te halka açık toplantıların 10 kişiyle sınırla olmasına rağmen Şubat ayında 60'ıncı yaşını 13 kişinin katılımıyla kutladı. Polis, Başbakan Solberg için düzenlenen etkinliğin izin verilen misafir sayısını aştığı sonucuna vararak, başbakana 20 bin Norveç kronu para cezası verdi. Polis yetkilisi Ole Saverud, dün yaptığı açıklamada, "Yasa herkes için aynı olsa bile, herkes eşit değildir. Solberg, ülkenin en önemli seçilmiş temsilcisidir ve pek çok durumda hükümetin salgını durdurma tedbirlerine ilişkin kararlarında önde gelen figür olmuştur. Bu nedenle halkın, sağlık kurallarına olan güvenini sürdürmek için kendisine bir yaptırım uygulanmasının haklı olduğu düşünülüyor" dedi.
ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Solberg ailesinden 13 kişinin 26 Şubat'ta bir kış sporları beldesindeki bir restoranda yemek yediğini itiraf etmiş ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'kızgın ve hayal kırıklığına uğramış' Norveç vatandaşlarından özür dilemişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Verileri İsrail depolayacak
10 Nisan 2021 06:15
|Pfizer, çocuklara korona aşısı yapılması için harekete geçti
10 Nisan 2021 00:39
|Koltuk tartışmasına konsey başkanı Michel'den açıklama
09 Nisan 2021 22:10
|ABD Ulusal İstihbarat raporunda İstanbul detayı
09 Nisan 2021 21:39
|Almanya, Türkiye'yi yüksek riskli bölge ilan etti
09 Nisan 2021 19:42
|Kazakistan'ın Kovid-19 aşısı Türkiye'de şişelenecek
09 Nisan 2021 19:22
|DSÖ: Aşıların küresel dağılımında şok edici bir dengesizlik var
09 Nisan 2021 18:09
|İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti
09 Nisan 2021 14:16
|Almanya'da cami saldırısı planlayan ırkçı örgüt çökertildi
09 Nisan 2021 06:20
|ABD, Karadeniz'e savaş gemileri yollamayı düşünüyor
08 Nisan 2021 23:17