Şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
|10 Nisan 2021 15:46
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Şarkıcı Murat Boz da corona virüsüne yakalanan isimlerden oldu.
Ünlü şarkıcı Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Boz, şu ifadeleri kullandı:
"Corona test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
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