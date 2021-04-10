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Şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
 10 Nisan 2021 15:46
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Şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Murat Boz da corona virüsüne yakalanan isimlerden oldu.

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Boz, şu ifadeleri kullandı:

"Corona test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
Memurlar.Net
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