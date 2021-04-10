Temaslı pilot denetime takıldı, yurda yerleştirildi
|10 Nisan 2021 16:02
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Edinilen bilgiye göre korona virüs vakaların hızla arttığı Kocaeli'de yoğunlaştırılan denetimler kentin dört bir yanında aralıksız sürüyor. Bu kapsamda D100 Karayolu üzerinde kurulan denetim noktasında araçları durduran polis ekipleri, araç içinde bulunanların soka çıkma izinlerinin olup olmadığını denetliyor. Denetimler sırasında durdurulan 07 YOY 52 plaka plakalı lüks bir otomobilde sorgulaması yapılan Yusuf O.Y. adlı sürücünün, temaslı olduğu belirlendi.
Karantinada olması gerekirken aracı ile seyir halinde denetimlere takılan sürücüye karantina ihlalinden 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Sürücü Yusuf O.Y. pandemi kuralları gereği kendisini takip eden polis aracı eşliğinde kendi otomobili ile karantina alınmak üzere yurda götürüldü.
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