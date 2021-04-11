Uzaktan eğitimde ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine dair önemli görüş yazısı
Uzaktan eğitimde görev alan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine dair önemli görüş yazısı
|11 Nisan 2021 00:08
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Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ek ders ücreti karşılığında çalıştırılan ücretli öğretmenlerin, hafta içi çalışma günlerinde saat 18:00'den sonra ile Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelen ders görevlerinde, eğitim uzaktan da olsa, ek ders ücretinin artırımlı ödenmesi gerektiğini belirtti.
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