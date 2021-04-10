Erdoğan, annesi vefat eden Bakan Gül'e başsağlığı diledi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.
|10 Nisan 2021 16:12
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Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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