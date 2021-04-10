Alparslan Üniversitesinde yazılım mühendisliği bölümü açıldı
Muş Alparslan Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde yazılım mühendisliği bölümünü açıldı.
|10 Nisan 2021 16:14
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Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazılım mühendisliği bölümünün açılmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.
Bölümünün öğrenciler arasında Türkiye genelinde tercih edilme ve doluluk oranının yüzde 100 olduğunu belirten Çaydaş, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sadece birkaç üniversitede yazılım mühendisliği bölümü var ve Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yüzde 100 doluluk oranına sahip bir bölüm. Yazılım mühendisliği bölümünün üniversitemize kazandırılması için oldukça büyük emek sarf eden sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a teşekkürlerimizi sunarım." diye konuştu.
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