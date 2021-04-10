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Diyanet, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) yapıldı.
 10 Nisan 2021 16:43
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Diyanet, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Saat 14.45'te başlayan sınavda adaylara soruları cevaplamaları için 90 dakika verildi.

Sınav, ÖSYM'nin Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında yapıldı.
Anadolu Ajansı
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