Yunan spiker: Türkiye savaş gemisi yapıyor biz frenlere seviniyoruz
|10 Nisan 2021 16:45
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Yunan spiker İoannis Theodoratos TV programında Türkiyenin savunma sistemlerine özgülerde bulundu.
Erdoğan'ın hedefinin 2023 yılına kadar yabancı savunma sanayisine olan bağımlılığı sona erdirmek olduğuna dikkat çeken İoannis Theodoratos "Türkiye 14 projeyi çoktan tamamladı ve diğer 10 projenin tamamlanması planlanıyor. Türkiye her şeyi yapıyor, Türkiye savaş gemileri yapıyor, Türkiye silah sistemleri geliştiriyor. Biz Yunanlılar ise örneğin Mirage 2000'ler için fren sistemi almayı başarı olarak görüyoruz. Türkiye gemiler yapıyor, kendi silah sistemlerini takmak için hazır ramjet motorları var. Hava-Kara ve Kara-Kara füzeleri var, bunlar Doğu Akdeniz'deki savaşın seyrini değiştirecek. Biz ise Mirage'ler için fren almayı kutluyoruz" dedi.
Türk hava savunma gemisinin tasarımının yeni bir sınıf olduğuna vurgu yapan Yunan spiker Theodoratos "Şu tasarıma bakın. Gelecekte donanmadaki yerini alacak. 2030 civarında bu tür tasarımları Ege'de göreceğiz. Türkiye, muhteşem Süleyman'ın sahip olduğu deniz stratejisini yeniden inşa ediyor." dedi.
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